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НовостиОбщество16 июля 2026 8:26

Ливень с грозой и градом ожидается в Самарской области 16 и 17 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы, ливня, ветра и града
Ирина СИНЕГУБОВА
При грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с.

При грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с.

Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, днем в Самарской области прогнозируют грозу и сильный ветер. Может даже пойти град. Жителей попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением ночью и днем 17 июля местами в регионе ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с, возможен град, — рассказали в Приволжском УГМС.

А днем 17 числа местами может пройти очень сильный ливень. Чтобы избежать несчастных случаев, при грозе лучше остаться дома, закрыть окна, двери и дымоходы, подальше держаться от электропроводки и антенн, отключить от сети радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном.

Если гроза застала на улице, нужно спрятаться в ближайшем здании, нельзя для укрытия выбирать сараи и одинокие деревья, находиться на возвышенностях, открытых незащищенных местах, у воды. В случае движения на автомобиле рекомендуется остановиться и переждать.

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