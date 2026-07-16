Ливень с грозой и градом ожидается в Самарской области 16 и 17 июля

Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 16 июля, днем в Самарской области прогнозируют грозу и сильный ветер. Может даже пойти град. Жителей попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением ночью и днем 17 июля местами в регионе ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с, возможен град, — рассказали в Приволжском УГМС.
А днем 17 числа местами может пройти очень сильный ливень. Чтобы избежать несчастных случаев, при грозе лучше остаться дома, закрыть окна, двери и дымоходы, подальше держаться от электропроводки и антенн, отключить от сети радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном.
Если гроза застала на улице, нужно спрятаться в ближайшем здании, нельзя для укрытия выбирать сараи и одинокие деревья, находиться на возвышенностях, открытых незащищенных местах, у воды. В случае движения на автомобиле рекомендуется остановиться и переждать.
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