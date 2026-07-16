В Самаре обсудили поддержку бизнеса и инвестиционный климат

Участники обсудили организацию деловых миссий, выставок, загрузку региональных производителей. Фото: минэкономразвития Самарской области

15 июля в правительстве Самарской области прошло заседание общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций. В нем участвовали представители министерства, предприятий, бизнес-объединений, организаций, которые поддерживают предпринимателей.

«Общественный совет – это не формальность, а живой канал обратной связи. Нам важно слышать бизнес, чтобы настраивать меры поддержки под реальные запросы», – сказал Павел Финк, зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций региона.

Участники обсудили организацию деловых миссий, выставок, загрузку региональных производителей через офсетные контракты. Исполнительный директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев представил систему поддержки инвесторов в регионе.

Минэкономразвития Самарской области реализует программы по поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать обо всех доступных возможностях можно в центрах «Мой бизнес».

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