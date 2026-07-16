Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 9:14

В Самаре 16 июля встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко

Неисправность пантографа стала причиной сбоя в работе трамваев в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
Обнаружена неисправность пантографа на вагоне трамвая маршрута №4

Обнаружена неисправность пантографа на вагоне трамвая маршрута №4

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Самаре встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с улицей Карбышева. Как сообщают самарцы, трамваи не могут проехать в сторону Дома печати. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

«Обнаружена неисправность пантографа на вагоне трамвая маршрута №4», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Специалисты уже разбираются с проблемой, ремонтная бригада выехала на место. Как только неисправность устранят, движение трамваев восстановят.

Напомним, что с 16 по 22 июля в Самаре полностью перекрыли движение по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Мичурина. А с 22 по 28 июля будет ограничен проезд по Мичурина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал