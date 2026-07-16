В Самаре 16 июля встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко

Обнаружена неисправность пантографа на вагоне трамвая маршрута №4 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Самаре встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с улицей Карбышева. Как сообщают самарцы, трамваи не могут проехать в сторону Дома печати. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

«Обнаружена неисправность пантографа на вагоне трамвая маршрута №4», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Специалисты уже разбираются с проблемой, ремонтная бригада выехала на место. Как только неисправность устранят, движение трамваев восстановят.

Напомним, что с 16 по 22 июля в Самаре полностью перекрыли движение по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Мичурина. А с 22 по 28 июля будет ограничен проезд по Мичурина.

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