При взлете из аэропорта Самары экипаж самолета ослепили лазером

Луч зеленого света направили в кабину пилотов, когда самолет набирал высоту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Самары экипаж самолета пытались ослепить лазером при взлете. По данным Aviaincident, инцидент произошел с экипажем самолета, выполняющего рейс для авиакомпании «ИрАэро». Эта компания, в том числе, выполняет рейсы из Самары в Иркутск.

Луч зеленого света направили в кабину пилотов, когда самолет набирал высоту. Об этом доложил диспетчер судна. К счастью, это не привело к ЧП.

Напомним, что рейс из Самары в Екатеринбург направили в Тюмень из-за шторма на Урале. А в Самаре 16 июля задержали несколько самолетов из-за беспилотной опасности.

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