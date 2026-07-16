Под Самарой в поселке Спутник горит свалка на площади 300 квадратных метров

Огонь еще тушат, но угрозы его дальнейшего распространения нет. Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Под Самарой 16 июля произошел серьезный пожар. В поселке Спутник Волжского района загорелась свалка, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Сигнал о ЧП поступил в 08.11.

«Площадь горения - 300 квадратных метров», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

На месте работают 14 пожарных из ПСЧ №158, №14 и №136. Задействованы три пожарных автомобиля, трактор, фронтальный погрузчик, три бойлера с водой. Три КамАза привезли на место пожара грунт. Огонь еще тушат, но угрозы его дальнейшего распространения нет.

Ранее в Волжском районе загорелась несанкционированная свалка в Смышляевке.

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