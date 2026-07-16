Иван Носков: «Большой резервуар под ливневые стоки начали строить в Самаре»

Фото: администрация Самары.
В конце июня 2026 года в Куйбышевском районе Самары начали важный этап строительства новой дороги – возведение резервуара под ливневые стоки. Его объем достигнет 2,9 тысяч кубических метров. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.
«Готово монолитное основание, рабочие перешли к возведению стен резервуара. Это сложная инженерная конструкция, которая обеспечит долговременную и бесперебойную работу ливневки будущей дороги», – рассказал мэр.
Параллельно идут укладка дорожной одежды и прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. Общая готовность новой дороги составляет 39%. Переустройство сетей водоснабжения завершено на 85%, а основание под тротуары и плиточное покрытие выполнено на 20%.
Магистраль свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона. Пока жители пользуются временной объездной дорогой в районе улицы Центральной.
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