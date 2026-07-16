Иван Носков: «Большой резервуар под ливневые стоки начали строить в Самаре»

Объем резервуара достигнет 2,9 тысяч кубических метров. Фото: администрация Самары.

В конце июня 2026 года в Куйбышевском районе Самары начали важный этап строительства новой дороги – возведение резервуара под ливневые стоки. Его объем достигнет 2,9 тысяч кубических метров. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Готово монолитное основание, рабочие перешли к возведению стен резервуара. Это сложная инженерная конструкция, которая обеспечит долговременную и бесперебойную работу ливневки будущей дороги», – рассказал мэр.

Параллельно идут укладка дорожной одежды и прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. Общая готовность новой дороги составляет 39%. Переустройство сетей водоснабжения завершено на 85%, а основание под тротуары и плиточное покрытие выполнено на 20%.

Магистраль свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона. Пока жители пользуются временной объездной дорогой в районе улицы Центральной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал