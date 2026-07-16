В Самаре раскрыли схему фиктивной постановки мигрантов на учет

Собранные доказательства передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пресекли схему фиктивной постановки иностранцев на учет. Трое местных жителей за деньги помогали мигрантам легализоваться: оформляли поддельные трудовые договоры и давали адреса для регистрации без реального предоставления жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

«Один из участников предложил знакомым зарабатывать на фиктивной регистрации мигрантов. Роли распределили заранее: кто-то искал клиентов, кто-то оформлял документы», — рассказали в ведомстве.

Незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Самарской области во время оперативных мероприятий. Собранные доказательства передали в суд.

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