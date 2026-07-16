Российские разработки покажут на всемирной конференции по ИИ в Шанхае

17 июля состоится церемония открытия WAIC и пройдет главный форум. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители Альянса в сфере ИИ, эксперты Сбера, Института AIRI и группы компаний ЦРТ примут участие в девятой международной конференции World AI Conference в Шанхае. Ключевым мероприятием станет сессия под эгидой конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая ежегодно проходит в Москве.

«Участие в WAIC — это возможность сверить часы с глобальным технологическим сообществом. Сегодня искусственный интеллект перестает быть просто инструментом, он становится ядром агентной экономики. Наша общая задача не только продемонстрировать всему миру передовые российские технологии в области генеративного ИИ, разработанные членами Альянса в сфере ИИ, но и найти новые точки синергии», — рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

17 июля состоится церемония открытия WAIC и пройдет главный форум на высоком уровне по теме глобального регулирования в сфере искусственного интеллекта. 18 июля состоится сессия AI Journey «Создавая следующее поколение ИИ». В программе — выступления российских и международных экспертов и ученых о будущем бизнеса в эпоху генеративного искусственного интеллекта, презентации передовых научных исследований и панельная дискуссия об управлении ИИ.

Опыт прошлого года показал, что прямое общение российских исследователей и бизнеса с своими международными коллегами на площадке конференции дает значимый практический результат как с точки зрения совершенствования ИИ-продуктов, так и инициировании кросс-страновых научных исследований и кооперации.

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