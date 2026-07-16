Жители Самарской области взяли кредиты на 17,9 млрд рублей за полгода

Финансовая жизнь в Поволжье остается активной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года жители Самарской области и других регионов ПФО заручились финансовой поддержкой Сбера на общую сумму свыше 65 млрд рублей. Наибольший объем выдач пришелся именно на Самарскую область – 17,9 млрд рублей.

«Все эти показатели говорят о том, что финансовая жизнь в Поволжье остается активной. При этом жители обращаются за дополнительной поддержкой для воплощения самых разных планов. Для нас важно, чтобы каждый клиент мог получить средства быстро и с комфортом. Именно поэтому мы активно развиваем цифровые сервисы», сказала заместитель председателя Поволжского банка Алла Косоухова.

62% всех займов выдано зарплатным клиентам банка. Им доступны специальные условия потребительского кредитования, в том числе пониженная процентная ставка. Оформление самого кредита тоже проходит проще, так как не требуется даже справка о доходах. Большую часть потребительских кредитов (97%) жители Поволжья предпочитают оформлять через цифровые платформы – веб-версию и мобильное приложение.

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