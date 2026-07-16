В Самаре проверят 164 камеры видеонаблюдения в трамваях

Срок оказания услуг до 120 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре объявили закупку на контрольный осмотр систем видеонаблюдения в трамваях. Начальная цена контракта на проверку систем видеонаблюдения составляет 3 838 031 рубль, прием заявок завершится 31 июля 2026 года. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

«Определить техническое состояние видеокамер, регистраторов и мониторов после длительной эксплуатации. Также необходимо выявить и устранить неисправности, настроить оборудование и заменить комплектующие из запасов заказчика», — говорится в документах.

Рабочие должны будут проверить 164 комплекта оборудования на транспорте. Они осмотрят камеры, регистраторы и мониторы на повреждения, проверят надежность креплений. Также оценят качество записи на жестких дисках и при необходимости обновят программное обеспечение. По результатам составят акты по каждому транспортному средству. Срок оказания услуг до 120 дней с момента заключения договора.

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