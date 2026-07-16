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НовостиПроисшествия16 июля 2026 11:39

«Это мне не нужно»: убитый экс-мэр Самары Тархов хотел устроить внучку на работу, а она отказывалась

Экс-мэр Самары Виктор Тархов привозил внучку на работу и хотел передать ей дела
Авторы (2):
Александра ТАЙБАТРОВА
Анастасия ПРАВДИНА
Тархова рассказывала друзьям, что дедушка запрещал ей работать

Тархова рассказывала друзьям, что дедушка запрещал ей работать

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Самарском областном суде прошло очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В этом преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. О том, какими были взаимоотношения в семье, рассказал один из бывших соратников Тархова Александр Львович, с которым они работали вместе с 2006 года.

Свидетель рассказал, что Виктор Тархов несколько раз привозил внучку в свой офис на улице Пионерской, он рассчитывал, что она будет заниматься его делами. Екатерину хотели научить работе с документами и оформлению протоколов.

«Это мне не нужно», – сказала на это Екатерина Тархова.

Сама Тархова рассказывала друзьям, что дедушка запрещал ей работать, при этом полностью обеспечивал и снимал квартиру. На работе Виктор Тархов целовал фотографию внучки и возлагал на нее большие надежды.

Что еще прозвучало на суде, читайте по ссылке.

Следующее судебное заседание назначено на 21 июля.

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