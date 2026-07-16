До конца июля погода в Самаре будет жаркой и дождливой

На следующей неделе вернется жара +30 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето перевалило за экватор, и если первый его месяц погодой самарцев не радовал, то в июле в регион, наконец-то, пришла жара. Какой будет погода до конца месяца, рассказали синоптики.

«В конце недели, в тылу уходящего циклона, начнет поступать более холодный воздух и температурный фон понизится», – предупредили в Приволжском УГМС.

Но на следующей неделе жара вернется. В понедельник, 20 июля, днем будет +26...+31 градус, осадки синоптики не прогнозируют. По данным сервиса Яндекс.Погода, вся следующая неделя будет жаркой и ясной. А вот в конце месяца могут нагрянуть дожди, предупреждают синоптики Gismeteo. Впрочем, они будут не очень долгими, а погода продолжит радовать нас теплом.

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