На карте Самары появился новый жилой адрес

Собственники жилья в ближайшее время получат ключи от своих квартир в новом доме. Фото предоставлено ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент»

В Самаре появился новый адрес многоквартирного дома – Южное шоссе, 15. По нему находится недавно введенный в эксплуатацию первый дом нового квартала в макрорайоне «Амград». В этом объекте, уже ставшем полноценной частью городской инфраструктуры, собственники в ближайшее время получат ключи от своих квартир.

Как пояснили в компании ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент» , дом стал первым завершенным объектом четвертого квартала «Амграда»: «Здание отличается новыми решениями. Например, здесь предусмотрено всего четыре–пять квартир на этаже, увеличенные окна, потолки высотой 2,7 метра, просторные колясочные и велосипедные, а также индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей».

Узнать больше о доме, наличии квартир и способах их приобретения можно на сайте застройщика. При покупке трехкомнатной квартиры в доме по адресу Южное шоссе, 15 для граждан всех категорий действует скидка до 1 424 000 рублей.

Организатор акции: ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент».

Сроки проведения: с 1 мая до 31 июля 2026г .

Более подробную информацию о проекте и условиях проведения акции можно уточнить на сайте AMGRAD.RU и в офисе продаж по телефону: (846) 990-66-99.

Проектная декларация опубликована на портале наш.дом.рф.

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