Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 17 июля

Отбой ракетной опасности объявили около 07:47 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля 2026 года, в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Угроза действовала около часа, с 06:55 до 07:45. МЧС России разослало предупреждение жителям региона.

«На территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности», – написал глава региона в своем канале в МАКС примерно в 07:47.

Из-за ракетной опасности в Самаре звучали сирены, движение транспорта приостанавливали, а также ограничивали мобильный интернет.

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