В Самарской области пенсионерам удвоят выплаты в августе

Повышение затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области накопительные пенсии жителей увеличат на 17,3%. Такой коэффициент определили по итогам инвестирования пенсионных накоплений в прошлом году. Перерасчет сотрудники фонда проведут беззаявительно с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

«Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, которые направили материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно. Таким пенсионерам выплаты увеличат на 19,3%», — отметили в Соцфонде.

Предварительно, повышение на 19,3% коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств на перерасчет составит 8,5 миллиарда рублей. Средний размер накопительной пенсии 1,6 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной выплаты для тех, кто формировал накопления добровольно 3 тысячи рублей.

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