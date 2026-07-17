В Самаре пройдет лекция, посвященная искусству авангарда

Мастера искали свежие формы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 17 июля в 19:00 в доме-музее Фрунзе пройдет мероприятие, посвященное искусству авангарда и его времени. Посетителей ждут лекция, мастер-класс и экскурсия, об этом сообщили в минкультуры региона.

«Авангард в русском искусстве объединял новаторские течения начала XX века. Мастера искали свежие формы и создавали оригинальный художественный язык. Их работы отличались дерзостью и актуальностью», — говорится в сообщении.

Программа мероприятия включает лекцию «10 образов русского авангарда»: искусствовед расскажет о знаковых работах и идеях художников-экспериментаторов. Гости также примут участие в мастер-классе «Да здравствует цвет!», где создадут открытку в технике коллажа. В завершение участников ждет обзорная экскурсия по дому-музею.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал