В Самаре прооперировали пациентку с редким грибковым поражением пазухи

Операция длилась полтора часа Фото: СамГМУ

В Самаре медики успешно прооперировали женщину с редким грибковым поражением клиновидной пазухи. После вмешательства у пациентки исчезла постоянная головная боль. В ходе операции применяли систему хирургической навигации «Автоплан», об этом сообщили в СамГМУ.

«У пациентки диагностировали мицетому правой основной пазухи, из-за воспаления разрушились ткани и образовались дефекты стенок. Для визуализации очагов и снижения риска кровотечения применили систему «Автоплан»», — говорится в сообщении.

38-летняя женщина обратилась в оториноларингологическое отделение с гнойными выделениями из носа, головной болью и болью в области правого глаза. После КТ и МРТ с контрастом врачи заподозрили грибковое поражение, операция длилась полтора часа. Врачи рекомендуют при таких симптомах обращаться к лору.

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