Предотвратили ввоз 20 тонн зараженных абрикосов в Самару

Потери урожая могут достигать 90% Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре инспекторы предотвратили ввоз 20 тонн зараженных абрикосов из Узбекистана. В партии фруктов обнаружили бурую монилиозную гниль, об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

«По итогам контроля на зараженную партию фруктов наложили запрет на выпуск в оборот. Собственнику выдали предписание о возврате или уничтожении груза под контролем сотрудников управления», — отметили в ведомстве.

Наличие бурой монилиозной гнили подтвердили результаты экспертизы в Самарском филиале ВНИИЗЖ. Это заболевание поражает косточковые культуры, такие как персики, сливы, вишню и другие. При благоприятных условиях потери урожая могут достигать 90%. Гриб вызывает увядание цветов и ветвей, гниль плодов и язвы на ветвях. Пораженные плоды сгнивают за несколько дней и становятся источником инфекции.

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