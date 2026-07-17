Житель Самарской области убил знакомого и сокрыл следы преступления

Мужчина расчленил тело инструментом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 77-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого и надругательстве над телом умершего. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«23 января 2026 года житель Отрадного поссорился с приятелем во время застолья. Мужчина ударил знакомого не менее 16 раз, в том числе ножом в жизненно важные органы. Пострадавший умер на месте», — рассказали в ведомстве.

Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело инструментом, он отделил конечности и голову. Останки мужчина поместил в канализационный колодец на территории своего дома. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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