Купаться теплее, чем стоять на берегу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вода в Волге на +3 градуса теплее воздуха. Рассказываем про температуру воды в Волге на 17 июля 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В городе свежие +20 градусов, а вот вода в Волге манит настоящим курортным теплом», – сообщает администрация Самары

Получается, купаться в Волге сейчас теплее, чем стоять на берегу. Самые высокие показатели зафиксировали на Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода прогрелась почти до +24 градусов. У Самары и Сызрани на Саратовском водохранилище вода чуть прохладнее, +23 градуса.

Напомним, что погода во второй половине июля будет жаркой и дождливой.

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