В Самарской области на ребенка упала столешница в загородном отеле

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело после травмирования трехлетнего ребенка на территории загородного отеля. 11 июня 2026 года на мальчика упала незафиксированная столешница на террасе кафе. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«В результате произошедшего ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами, мальчику оказали необходимую помощь. Его здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело завели по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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