Три больших склада построят на территории индустриального парка в Краснодаре

Проект включает в себя создание современной логистической инфраструктуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре построят три складских комплекса класса «А» на территории индустриального парка. Для этого ВТБ предоставит девелоперу 4,9 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

«Развитие современной складской инфраструктуры — это мультипликатор для экономики Кубани. Поддерживая строительство новых складских комплексов, мы создаем фундамент для развития регионального предпринимательства в логистике и торговле. Это позволит бизнесу сократить издержки на хранении продукции и ускорить оборот товаров, что особенно важно в условиях растущего спроса на внутреннем рынке», – рассказал заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.

Проект включает в себя создание современной логистической инфраструктуры для транспортных операторов и крупных федеральных маркетплейсов. Благодаря ему будет создано 750 новых рабочих мест. Общая концепция предусматривает внедрение современных систем управления складскими процессами и автоматизированных линий для обработки грузов.