Сквер имени героя СВО начали убирать от мусора после публикации в «КП-Самара»

Теперь территория приобрела благоустроенный вид. Фото: администрация Самары.

16 июля «КП-Самара» опубликовала материал о запущенном состоянии сквера Гвардии лейтенанта Евгения Щербакова в Промышленном районе. По словам местных жителей, там не вывозили мусор из урн, не косили траву, в результате бурьян разросся до человеческого роста. После публикации территорию решили привести в порядок.

«Уборка сквера Гвардии лейтенанта Евгения Щербакова начата и впредь будет производиться регулярно», – сообщили «Комсомолке» в администрации Самары.

Траву там покосили, а мусор вывезли. Фото: администрация Самары.

Судя по новым фотографиям, траву там покосили, а мусор вывезли. Теперь территория приобрела благоустроенный вид. Напомним, сквер возле лицея № 124 ранее благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

До уборки внешний вид оставлял желать лучшего. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

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