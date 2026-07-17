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НовостиОбщество17 июля 2026 8:59

Сквер имени героя СВО начали убирать от мусора после публикации в «КП-Самара»

В администрации Самары обещали регулярно убирать сквер у лицея № 124
Ирина СИНЕГУБОВА
Теперь территория приобрела благоустроенный вид.

Теперь территория приобрела благоустроенный вид.

Фото: администрация Самары.

16 июля «КП-Самара» опубликовала материал о запущенном состоянии сквера Гвардии лейтенанта Евгения Щербакова в Промышленном районе. По словам местных жителей, там не вывозили мусор из урн, не косили траву, в результате бурьян разросся до человеческого роста. После публикации территорию решили привести в порядок.

«Уборка сквера Гвардии лейтенанта Евгения Щербакова начата и впредь будет производиться регулярно», – сообщили «Комсомолке» в администрации Самары.

Траву там покосили, а мусор вывезли.

Траву там покосили, а мусор вывезли.

Фото: администрация Самары.

Судя по новым фотографиям, траву там покосили, а мусор вывезли. Теперь территория приобрела благоустроенный вид. Напомним, сквер возле лицея № 124 ранее благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

До уборки внешний вид оставлял желать лучшего.

До уборки внешний вид оставлял желать лучшего.

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

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