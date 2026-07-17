Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак в Самаре

Меры вовремя не приняли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на местных жителей. Стая животных покусала женщину, а спустя несколько дней проявила агрессию к 6-летнему ребенку. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Женщина ранее просила отловить собак на проспекте Кирова в Промышленном районе, но меры не приняли. После того как напали на ребенка, завели уголовное дело о халатности.

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