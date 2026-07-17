В Самаре НКО получили гранты на социально значимые проекты

Гранты помогут организациям делать больше добрых дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре подвели итоги первого городского конкурса грантов для НКО. Восемь социально значимых проектов получат поддержку из городского бюджета, на эти цели предусмотрели 8 млн рублей. Средства направят на помощь людям с ОВЗ, досуг для пожилых, культурные и спортивные мероприятия. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Гранты помогут организациям делать больше добрых дел для самарцев. От занятий спортом для детей до инклюзивных экскурсий и кинофестивалей», — говорится в сообщении.

Среди победителей спортивный клуб, на проект выделили 510 тысяч рублей, а 860 тысяч получит проект инклюзивных экскурсий для людей с нарушениями зрения. Также направят почти 690 тысяч на кукольный театр «Живая сказка, куклы на ладони» и поддержат 19-й Международный кинофестиваль «Соль земли».

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