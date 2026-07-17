Треугольную гостиницу возле озера продают под Самарой

Дома продают со всем необходимым для круглогодичного проживания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Под Самарой выставили на продажу необычную «треугольную» гостиницу – два дома А-фрейм, то есть простроенные в форме буквы «А». Объявление можно найти на одном из популярных сервисов. Гостиница располагается в сельском поселении Лопатино, на берегу озера.

«Дома со всем необходимым для круглогодичного проживания. Полностью готовый быстро окупаемый бизнес», – утверждает собственник.

Площадь каждого дома составляет 60 квадратных метров, есть отдельное помещение для персонала, который готов работать с новым собственником. Автор объявления называет причиной продажи семейные обстоятельства, а за гостиницу он просит 10,65 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал