Треугольную гостиницу возле озера продают под Самарой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Под Самарой выставили на продажу необычную «треугольную» гостиницу – два дома А-фрейм, то есть простроенные в форме буквы «А». Объявление можно найти на одном из популярных сервисов. Гостиница располагается в сельском поселении Лопатино, на берегу озера.
«Дома со всем необходимым для круглогодичного проживания. Полностью готовый быстро окупаемый бизнес», – утверждает собственник.
Площадь каждого дома составляет 60 квадратных метров, есть отдельное помещение для персонала, который готов работать с новым собственником. Автор объявления называет причиной продажи семейные обстоятельства, а за гостиницу он просит 10,65 миллионов рублей.
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