Матвиенко и Греф осмотрели новейшие разработки Сбера с ИИ

На выставке продемонстрировали решения Сбера на базе генеративного ИИ Фото: архив КП.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрели выставку передовых ИИ-технологий Сбера, открывшуюся 16 июля. Экспозиция объединила решения и сервисы на базе искусственного интеллекта, которые меняют привычный мир вокруг человека.

Гостей встретил антропоморфный робот Грин, разработанный в Центре робототехники Сбера. Модель Green-VLA способна работать в разных физических воплощениях и адаптироваться под широкий круг производственных задач – от логистики до медицины.

На выставке продемонстрировали решения на базе генеративного ИИ. ИИ-помощник ГигаЧат работает с текстом, изображениями, видео и аудио, генерирует документы и презентации. Для бизнеса представлена платформа GigaCowork (разработка ИТ-компании «Салют для бизнеса»). Она позволяет создавать и управлять ИИ-агентами, которые выполняют задачи внутри корпоративных систем.

Сбер также показал инновационный банкомат последнего поколения с двумя экранами и сервисом экспресс-оценки здоровья. Клиент старше 18 лет сможет бесконтактно проверить пульс, давление, уровень стресса. Кроме того, сенаторам продемонстрировали НЕО – первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом.

Особое внимание уделили решениям для здравоохранения. Медицинский ассистент GigaDoc по видео лица бесконтактно оценивает состояние человека по 17 параметрам здоровья. Цифровой ФАП – мобильный комплекс с электрокардиографом, рентгеном и анализаторами. Встроенный ИИ интерпретирует результаты и предлагает три наиболее вероятных диагноза. Такое решение особенно полезно для удалённых населённых пунктов.

Партнер Сбера - группа компаний ЦРТ – представила ИИ-решения для госструктур: интеллектуальную обработку обращений граждан, расшифровку совещаний с фиксацией поручений, виртуального ассистента для госслужащих, а также визуально-языковую модель «Визирь.VLM», которая позволяет за секунды получать информацию о состоянии территории, оптимизируя городское управление.