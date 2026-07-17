В Самаре пройдет благотворительный книжный маркет в поддержку приюта

В рамках маркета проведут литературный лекторий Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 26 июля на площадке «Зеленой Дамы» состоится благотворительный книжный маркет «Книги. Кофе. Котики». Все вырученные средства передадут приюту для животных «Лакшми». Об этом рассказали в независимом книжном магазине «Зеленая Дама» и команда «НеНовое».

«Если у вас есть книги в хорошем состоянии приносите, и их выставят для продажи», — говорится в сообщении.

На площадке маркета проведут литературный лекторий. Все детали появятся в группе организаторов. Сдать книги заранее можно в пунктах сбора у партнеров.

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