В 2027 году в Самаре обещают выпустить низкопольные автобусы на маршрут №11

На следующий год будет предусмотрен низкопольный транспорт на маршруте №11 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре автобусный маршрут №11 планируют сделать доступным для маломобильных граждан. Для этого на него хотят выпустить низкопольные автобусы. Такой ответ дали власти в ответ на комментарий в соцсетях о том, что инвалидам тяжело добираться до пляжа, специально оборудованного для них.

«На следующий год будет предусмотрен низкопольный транспорт на маршруте №11», – сообщила пресс-служба правительства Самарской области со ссылкой на департамент транспорта Самары.

Самарцам напомнили, что пляж на Полевом спуске также доступен для маломобильных граждан. К нему ведет маршрут №61, на котором низкопольные автобусы уже ездят.

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