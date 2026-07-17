Команда самарского проекта «Экопатриот» приехала в Кинельский район

Жители подхватили инициативу и активно участвуют. Фото: самарское реготделение партии "Единая Россия"

Самарский проект «Экопатриот», который предполагает сбор помощи участникам СВО, добрался до районов, первый выезд команда сделала в Кинельский. Встречи с жителями прошли в поселках Домашка и Кинельский. Автором идеи выступает депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин.

По его словам, жители подхватили инициативу, зовут команду к себе, предлагают вторсырье для закупки дронов. В обоих поселках волонтеры отправляют гуманитарные грузы по конкретным заявкам военнослужащих, плетут маскировочные сети, шьют одежду и т.д.

В один день здесь сошлись сразу несколько событий: празднование Дня района, приезд «Экопатриота», встречи с семьями мобилизованных, ветеранами, врачами, учителями.

Для проекта этот выезд стал первым «сельским» этапом. По данным организаторов, благодаря активности участников уже переданы первые пять беспилотников и закуплена следующая партия дронов.

«Такая вовлеченность людей – в этом весь Кинельский район. Наши села и поселки делают реальную работу для фронта: помогают армии, поддерживают семьи бойцов, несут на себе хозяйство, школу, больницу», – рассказал Живайкин.

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