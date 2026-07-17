Брокеры зафиксировали рост покупок на фондовом рынке

По словам экспертов, спрос на акции и облигации растет, а структурные продукты становятся удобным инструментом для балансировки рисков Фото: архив КП.

Несмотря на снижение российского фондового рынка, розничные инвесторы активизировались. По данным брокера ВТБ, в 3 из 4 торговых сессий на этой неделе зафиксирован перевес покупателей. Частные инвесторы наращивают покупки акций и облигаций по низким ценам, рассчитывая сыграть на отскок после сильного снижения.

При этом альтернатива – фиксация высокой доходности в облигациях – также остаётся привлекательной. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции отмечают, что структурные продукты помогают ограничить риск портфеля в условиях волатильности, сохраняя участие в будущем росте.

«Розничный инвестор видит возможности и использует момент для входа в рынок», – поясняет инвестиционный стратег Станислав Клещев. По его словам, спрос на акции и облигации растет, а структурные продукты становятся удобным инструментом для балансировки рисков.

Еще одним фокусом внимания остается валютный рынок. Ускорение ослабления рубля усиливает сдвиг в сторону валютной диверсификации портфелей. Эксперты ожидают повышенный спрос в сегменте квазивалютных облигаций – инструментов, привязанных к курсу иностранной валюты.

Таким образом, текущая коррекция на рынке не отпугнула частных инвесторов, а напротив, стимулировала их к покупкам. Брокеры фиксируют рост активности, что может стать сигналом к формированию локального дна.