Новокуйбышевские нефтехимики выпустили в Волгу десятки тысяч мальков стерляди

Новокуйбышевские нефтехимики каждый год участвуют в акциях по выпуску в Волгу ценных пород рыб. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Молодые специалисты «Новокуйбышевской нефтехимической компании» в рамках акции компании «Роснефть» выпустили в Волгу почти 42 тысячи мальков стерляди. Заводчане ежегодно участвуют в компенсационных мероприятиях по сохранению ценных пород рыб в Поволжье.

Молодь стерляди вырастили в специализированном рыбном хозяйстве. Сотрудники завода выпустили рыбу в естественную среду в оптимальные сроки под контролем Федерального агентства по рыболовству, что гарантирует высокий уровень ее выживаемости.

Стерлядь является важнейшей частью волжской экосистемы и выполняет роль биологического индикатора чистоты водоема. Этот промысловый вид перестал находиться на грани исчезновения благодаря работе по искусственному зарыблению в Поволжье, которую ведут дочерние общества нефтяной компании. За последние три года предприятия самарской производственной площадки выпустили в Волгу почти 350 тысяч молоди стерляди, в том числе 170 тысяч особей этой краснокнижной рыбы выпущено силами новокуйбышевских нефтехимиков.

Во время акции волонтеры провели для детей интерактивную эколого-просветительское викторину, посвященную краснокнижным обитателям Самарской области. Все участники получили полезные тематические призы, чтобы бережное отношение к природе родного края стало осознанным.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Деятельность предприятий компании направлена на повышение экологичности производства, снижение воздействия на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и восполнение водных биоресурсов страны.