В Самарской области водитель без прав попал в ДТП и скрылся

Водительского удостоверения у него не было Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области «ВАЗ-2110» под управлением 22-летнего водителя без прав вылетел с дороги, съехал в кювет и перевернулся. После ДТП водитель и 20-летний пассажир скрылись, а автомобиль спрятали в лесу, но в течение суток их нашли. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В пути следования водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», – рассказали в ведомстве.

Авария произошла 16 июля в 02:30 на автодороге «Тепловка – граница Пестравского района». Молодой человек двигался в сторону села Тепловка. Позже водитель и пассажир самостоятельно обратились в больницу.

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