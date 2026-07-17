Трамваи №1, №4, №16, №23 будут ездить по временным схемам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре будут ремонтировать трамвайные пути на улице Красноармейской, сообщает мэрия. Из-за этого с 22.00 17 июля до 05.00 5 августа будет перекрыт участок между улицами Агибалова и Спортивной.

«В течение всего указанного периода трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Трамваи №1, №4, №16, №23 будут ездить по временным схемам, найти их можно по ссылке. Автобусы №52, №53, №56 и №226 в сторону центра города будут объезжать место ремонта по улицам Красноармейская, Спортивная, Вилоновская, Агибалова, а из центра города – по улицам Красноармейская, Агибалова, Льва Толстого, Спортивная. А вот на работу троллейбусов ограничения не повлияют.

В историческом центре Самары 15 автобусов изменили маршруты. А с 18 июля будет ограничен проезд по улице Ново-Вокзальная.

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