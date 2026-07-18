Самарская область усилила компетенции в инфраструктурных проектах

Самарская область входит в топ-5 регионов по уровню ГЧП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Делегация Самарской области приняла участие в программе повышения квалификации по государственно-частному партнёрству в Москве. Обучение длилось три месяца.

В составе делегации — зампред правительства Павел Финк и врио замминистра Олег Майоров. По словам Финка, Самарская область входит в топ-5 регионов по уровню ГЧП. Сейчас в регионе реализуется 228 проектов с общим объёмом инвестиций 344 млрд рублей. Среди них — мост через Волгу, железнодорожная ветка к ОЭЗ «Тольятти», реконструкция пансионата «Созвездие» и строительство лагеря «Черноморец» в Анапе.

По итогам 2025 года запустили 11 новых проектов в ЖКХ, спорте и промышленности.