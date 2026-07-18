Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2026 5:33

Семья участника СВО из Самары получила квартиру через суд после пожара

Прокуратура вмешалась после того, как семье бойца не предложили новое жилье вместо сгоревшего
Анастасия ПРАВДИНА
Ранее семье бойца предоставили помещение маневренного фонда

Ранее семье бойца предоставили помещение маневренного фонда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Самары через суд добилась предоставления жилья семье участника специальной военной операции. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение супруги военнослужащего.

Ранее семье бойца предоставили помещение маневренного фонда после того, как их прежнее жильё сгорело при пожаре. Однако после истечения срока действия договора новое жильё женщине и её семье не предложили. Им пришлось обращаться в прокуратуру. В итоге суд встал на сторону семьи участника СВО.

Благодаря вмешательству прокуратуры супруге военнослужащего и членам её семьи предоставили благоустроенную квартиру по договору найма специализированного жилого помещения.