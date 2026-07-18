Семья участника СВО из Самары получила квартиру через суд после пожара

Ранее семье бойца предоставили помещение маневренного фонда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Самары через суд добилась предоставления жилья семье участника специальной военной операции. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение супруги военнослужащего.

Ранее семье бойца предоставили помещение маневренного фонда после того, как их прежнее жильё сгорело при пожаре. Однако после истечения срока действия договора новое жильё женщине и её семье не предложили. Им пришлось обращаться в прокуратуру. В итоге суд встал на сторону семьи участника СВО.

Благодаря вмешательству прокуратуры супруге военнослужащего и членам её семьи предоставили благоустроенную квартиру по договору найма специализированного жилого помещения.