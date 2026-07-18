Жителю Тольятти грозит до 6 лет колонии за переделку купленного в интернете пистолет

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти полицейские задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Оперативники получили информацию о возможной причастности мужчины к незаконному обороту оружия. Его задержали возле одного из многоквартирных домов в Автозаводском районе.

Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили предмет, похожий на пистолет. Экспертиза показала: изъятое оружие пригодно для стрельбы. По словам задержанного, в начале июня он купил через интернет охолощенный 9-миллиметровый пистолет, а затем самостоятельно изменил его конструкцию, вернув ему боевые свойства.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Мужчине грозит от четырёх до шести лет лишения свободы, а также штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.