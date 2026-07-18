В Тольятти мужчина украл из храма кружку с пожертвованиями и пропил деньги

В этот же день его нашли во дворе многоквартирного дома. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти неизвестный зашел в православный храм и совершил грабеж.

Мужчина отвлёк сотрудницу и забрал с прилавка церковную кружку-ящик с серебряным обрамлением для сбора пожертвований стоимостью около 15 тысяч рублей. Внутри находилось еще 5 тысяч рублей. После этого он скрылся.

Однако злоумышленник оставил отпечатки пальцев. Благодаря дактилоскопическому учету оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления тольяттинец 1985 года рождения.

В этот же день его нашли во дворе многоквартирного дома. Как выяснилось, мужчина распивал алкоголь, купленный на похищенные деньги. При виде полицейских он попытался сбежать, но его задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Похищенную кружку-ящик полицейские изъяли и вернули представителю храма.