Жительница Сызрани оболгала соседей и получила полгода условно

Женщина признала свою вину и раскаялась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани 67-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что с ее карты похитили около 32 тысяч рублей. Позже она вспомнила, что сама отдала карту соседям, когда была пьяной, и просила их в течение месяца покупать ей продукты и алкоголь. На женщину завели уголовные дела за донос и заведомо ложные показания.

«Подсудимая свою вину в совершении преступлений полностью признала, раскаялась в содеянном и принесла свои извинения в зале суда», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сызранский городской суд приговорил пожилую женщину к шести месяцам лишения свободы условно. Она должна будет регулярно приходить на регистрацию в специализированный госорган и не менять место жительства без его согласования. Приговор уже вступил в законную силу.

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