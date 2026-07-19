Самарская область хочет участвовать в проекте по запуску судов по Волге в Казань

Минтранс РФ реализует проект по развитию перевозок на внутренних водных путях «Речные магистрали» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, откуда могут взять финансирование на запуск межрегиональных перевозок по Волге из Самары в другие регионы Среднего Поволжья. Минтранс РФ сейчас реализует проект по развитию таких перевозок на внутренних водных путях «Речные магистрали».

«Самарская область заявила о готовности участия в данном проекте», – ответили в облправительстве на запрос «КП-Самара».

Поездки по Волге из Самары могут получить софинансирование из бюджета страны и регионов, которые также планируется задействовать в проекте. Сейчас этот вопрос находится в стадии решения, сообщило правительство Самарской области «Комсомолке».

Напомним, что самым перспективным для Самарской области является маршрут из Самары до Ульяновска и Казани через Тольятти.

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