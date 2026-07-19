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НовостиОбщество19 июля 2026 12:53

Самарская область хочет участвовать в проекте по запуску судов по Волге в Казань

Вопрос софинансирования перевозок из Самары в другие регионы по Волге находится в стадии решения
Александра ТАЙБАТРОВА
Минтранс РФ реализует проект по развитию перевозок на внутренних водных путях «Речные магистрали»

Минтранс РФ реализует проект по развитию перевозок на внутренних водных путях «Речные магистрали»

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, откуда могут взять финансирование на запуск межрегиональных перевозок по Волге из Самары в другие регионы Среднего Поволжья. Минтранс РФ сейчас реализует проект по развитию таких перевозок на внутренних водных путях «Речные магистрали».

«Самарская область заявила о готовности участия в данном проекте», – ответили в облправительстве на запрос «КП-Самара».

Поездки по Волге из Самары могут получить софинансирование из бюджета страны и регионов, которые также планируется задействовать в проекте. Сейчас этот вопрос находится в стадии решения, сообщило правительство Самарской области «Комсомолке».

Напомним, что самым перспективным для Самарской области является маршрут из Самары до Ульяновска и Казани через Тольятти.

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