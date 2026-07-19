Житель Тольятти махал шашкой перед бывшей женой из-за спора об имуществе

Участковый задержал мужчину и доставил его в отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти возник спор между бывшими супругами из-за раздела имущества после развода. Во время ссоры мужчина снял со стены макет шашки и стал угрожать,что убьет бывшую жену. 39-летняя женщина испугалась и обратилась в полицию.

«Мужчина, услышав об обращении женщины в органы внутренних дел, скрылся», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Участковый задержал бывшего супруга заявительницы и доставил его в отдел полиции. 52-летний мужчина признал вину, объяснил, что в момент ссоры был пьян и не смог сдержать эмоции. На него завели уголовное дело.

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