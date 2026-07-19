В Самарской области Госавтоинспекция проводит масштабный рейд 19 июля

Рейды направлены на предупреждение, выявление и пресечение грубых нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июля в Самарской области Госавтоинспекция проводит масштабные рейды. Сотрудники службы работают на улицах Самары, в Волжском, Ставропольском районах, других муниципалитетах.

«Рейды направлены на предупреждение, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения», – уточнила пресс-служба ведомства.

В рейдовых мероприятиях участвуют в том числе руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Во время рейдов участникам дорожного движения напоминают, как важно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, быть ответственными к своему здоровью и здоровью других участников дорожного движения. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

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