Самарец лишился миллиона рублей из-за двухэтапной мошеннической схемы

Перепуганного мужчину убедили, что для «спасения» денег есть только один путь – перевести их на «безопасный» счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 56-летний мужчина стал жертвой двухэтапной мошеннической схемы. Ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником госуслуг. Он убедил самарца сообщить ему коды из сообщений: якобы это было нужно для сохранения сбережений.

Через некоторое время 56-летнему самарцу снова позвонили с незнакомого номера, на этот раз собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец заявил, что мошенник пытаются похитить деньги со счетов самарца, а также оформить на него кредиты. Перепуганного мужчину убедили, что для «спасения» денег есть только один путь – перевести их на «безопасный» счет. Житель Самары так и поступил, он лишился миллиона рублей.

Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Заведено уголовно дело о мошенничестве.

Самарцам напоминают, что нельзя никому передавать конфиденциальные сведения из сообщений, а настоящие сотрудники различных ведомств никогда не просят их назвать. Никаких «безопасных» счетов не существует, и если вас убеждают перевести деньги на такой счет, прекращайте разговор: скорее всего, это мошенники.

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