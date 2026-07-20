Иван Носков проверил ход капремонта библиотек № 3 и 13 в Самаре

Иван Носков и Ирина Калягина проверили, как идет обновление двух самарских библиотек / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

Глава Самары Иван Носков совместно с министром культуры региона Ириной Калягиной проверил ход капитального ремонта детской библиотеки № 3 в Промышленном районе и взрослой библиотеки № 13 в Советском районе. В этом году работы должны быть завершены.

Так, в библиотеке № 13 заменили крышу, все внутренние коммуникации, обновили фасад, сделали чистовую отделку помещений и входные группы. Перед открытием учреждение оснастят новым оборудованием. Также книжный фонд библиотеки пополнят более 10 тысяч различных изданий. Есть планы и по благоустройству прилегающей территории – создать Сквер читателей.

В детской библиотеке № 3 приведут в порядок протекающую крышу и все коммуникации. Сейчас подрядчик завершает отделочные работы, монтаж вентиляции и сплит-систем.

«По итогу проверки совместно с Ириной Калягиной приняли решение при планировании капитальных ремонтов соцучреждений давать возможность руководителям предварительно проверять реальное состояние стен, полов, потолков и коммуникаций с частичным вскрытием. Это покажет реальную стоимость работ и облегчит сам процесс, позволит сформировать четкий график и повысит качество и надежность ремонта», - написал Иван Носков в своем канале в МАХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал