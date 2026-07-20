Герман Греф рассказал сенаторам о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху ИИ

Фото: предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на 617-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ с докладом на тему «Глобальные вызовы и возможности России в эпоху искусственного интеллекта». Встреча была посвящена обсуждению технологии ИИ и того влияния, которое она оказывает на все сферы жизни нашей страны.

Герман Греф рассказал сенаторам, как стремительно меняется сфера ИИ, и выделил пять ключевых этапов его развития — от прикладного распознавания образов и машинного перевода 2010-х годов до появления универсального мультимодального генеративного ИИ, а затем и агентного ИИ, на котором мы находимся сейчас. Впереди, по словам спикера, — переход технологий в физический мир (роботы, беспилотный транспорт) и, на рубеже 2030-х годов, появление AGI — искусственного интеллекта общего назначения, способного решать любые задачи быстрее и лучше человека.

Отдельное место в выступлении заняла тема агентной экономики. Герман Греф подчеркнул, что роль ИИ принципиально меняется — от советника к исполнителю:

«Если раньше ИИ был в основном советником, сегодня агентная система становится полноценным исполнителем — способна управлять компьютером, машиной, нанимать специалистов. Уже был случай, когда ИИ сам вышел на рынок труда и без специальной задачи нанял человека для доставки продукта. Со временем у каждого из нас появится свой агент или мультиагентная система — целый класс автономных агентов, работающих 24 часа в сутки».

Как подчеркнул Герман Греф, на наших глазах формируется новый уклад экономики — агентный. ИИ-агенты компаний будут напрямую сотрудничать друг с другом: агент в считанные минуты сможет проанализировать лучшие предложения на рынке и найти оптимального поставщика без участия человека. Для этого всем компаниям в стране предстоит перейти в продвинутое цифровое платформенное состояние — с API, доступными для работы агентов, и едиными протоколами взаимодействия.

После выступления Герман Греф ответил на вопросы сенаторов. Они касались безопасности, образования, демографии, авторских прав, сельского хозяйства и мониторинга деградации земель, применения роботов в тяжелом физическом труде.

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