Мошенники обманывают самарцев под видом оформления липовой доверенности

Человек начинает паниковать и переводить деньги на «безопасный» счет, реквизиты которого ему присылают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники обманывают жителей России под видом оформления «доверенности на получение электронной подписи». Их жертвами могут стать и самарцы. Как распознать схему и не попасть на уловки мошенников, рассказал портал Вестник киберполиции.

«Мошенники обманом получают код для подтверждения входа в «Госуслуги». Перезванивают от имени сотрудников полиции и просят зайти на портал «Госуслуг». Жертва обнаруживает «доверенность на получение электронной подписи», – говорится в сообщении.

Человек начинает паниковать и переводить деньги на «безопасный» счет, реквизиты которого ему присылают. Самарцам напоминают, что доверенностей на выпуск электронной подписи не существует, такие подписи не оформляют по доверенности с 2020 года. Также помните, что «безопасные» счета – лишь уловка мошенников, на самом деле таких счетов не существует.

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