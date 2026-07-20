В Самаре обновят две библиотеки и закупят для них тысячи книг

Книжный фонд пополнят более чем на 10 тысяч экземпляров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ремонтируют библиотеки №3 и №13. Недавно ход работ там проверил глава Самары Иван Носков. Библиотеку №13 ремонтировали два года, там заменили крышу, коммуникации, выполнили другие работы.

«Вскоре оснастим помещения новым оборудованием, пополним книжный фонд более чем 10 тысяч новых книг и откроем для читателей», – сообщил глава города в своем канале в МАКС.

Возле библиотеки хотят разбить «Сквер читателей», его проект будут согласовывать с жителями дома.

В детской библиотеке №3 площадь ремонта составила около 700 квадратных метров. Работы немного отстают от графика, но подрядчик обещает все наверстать без потери качества. Сейчас здесь завершают отделку и монтаж сплит-систем, вентиляции.

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