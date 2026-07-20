Самарцы смогут застраховать частные дома и надворные постройки

Новая программа разработана для защиты частных домов и надворных построек от различных рисков. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В России запустили программу, разработанную для защиты частных домов и построек на территории. Полис покрывает множество рисков, в том числе наиболее актуальных и востребованных для данного вида недвижимости: пожар, стихийные бедствия, кражу, а также ущерб от беспилотников. Это совместный проект СберСтрахования и Домклик.

По данным разработчиков, клиент может сам выбирать, что застраховать и на какую сумму. К примеру, конструктивные элементы, отделка и инженерное оборудование (двери, окна, полы, сантехника, электропроводка), движимое имущество (мебель, бытовая техника, электроника, одежда, личные вещи), а также гражданская ответственность перед соседями. Кроме того, защитить можно не только дом, но и дополнительные постройки на участке: хозяйственные блоки, гаражи, бани, беседки и другие сооружения.

«Запуск страхования квартир в сервисе «Моя Недвижимость» подтвердил высокий спрос на продукт. Расширение программы на частные дома, включая защиту от новых рисков, отвечает потребностям владельцев загородной недвижимости. Главная задача — дать людям уверенность в безопасности их имущества и сделать оформление полиса максимально комфортным: без бумаг и посещений офиса», — сказал директор департамента Домклик Сбербанка Алексей Лейпи.

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