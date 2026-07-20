За полгода возмещение НДС по эквайрингу получили 173 тыс. предпринимателей

Во втором квартале 63,7 тысячи предпринимателей получили выплату впервые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января 2026 года услуги торгового эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. Для магазинов у дома, кафе, салонов красоты, ремонтных мастерских это дополнительная налоговая нагрузка. Половину таких издержек на себя взял Сбер. Программа поддержки действует для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 20 млн рублей.

«Уже 173 тысячи предпринимателей получили деньги. Во втором квартале объем выплат вырос почти в полтора раза по сравнению с первым», - сказал директор дивизиона «Эквайринг» Сергей Шубочкин.

По данным банка, за полгода программой воспользовались 173 тысячи ИП и юрлиц из всех регионов России. Во втором квартале 63,7 тысячи предпринимателей получили выплату впервые.

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