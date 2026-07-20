В лагерях Самары отдохнули более 3000 детей

Для детей в лагерях проводят профильные смены по шести направлениям Фото: администрация Самары.

Продолжается лето, а с ним – и детская оздоровительная кампания в Самаре. О ее предварительных итогах рассказали в мэрии. За июнь в загородных лагерях Самары отдохнули более 3000 ребят, еще примерно 1800 школьников отдыхают сейчас.

«Всего летом 2026 года за 48 смен в загородных лагерях Самары проведут каникулы около 11 тысяч детей», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Для детей в лагерях проводят профильные смены по шести направлениям. Например, в спортивном лагере «Олимп» летние программы ориентированы на спорт.

Кроме того, в июне в Самаре работали 194 пришкольных лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули более 15,5 тысяч детей.

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